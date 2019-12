MAGIC – 17^ Giornata: le nostre scelte di formazione

MAGIC GAZZETTA – Archiviata la 16^ giornata di campionato è tempo di rituffarsi sul campionato e di conseguenza su MAGIC Gazzetta, il gioco che ti permette – attraverso La Gazzetta dello Sport – di diventare il miglior fantacalcista d’Italia. Turno sulla carta molto complicato perché inizierà oggi, mercoledì 18 dicembre, con Sampdoria-Juventus e terminerà domenica sera 22 dicembre. La 17^ giornata, inoltre, prevede il 6 politico ai calciatori di Lazio e Verona che recupereranno la partita il 5 febbraio, causa impegno dei biancocelesti in Supercoppa Italiana a Jeddah.

In porta confermato Gollini che giocherà contro il Milan. Nello stesso match schieriamo Gosens, laterale mancino dei bergamaschi, affiancato da Acerbi (prenderà 6) e Rispoli che abbiamo scelto per sostituire lo squalificato Theo Hernandez. A metà campo Tonali e Kulusevski che si affronteranno nel match del Tardini. Con loro anche Fabian Ruiz e Castrovilli. In avanti Lukaku con Dzeko e il giovane Vlahovic a completare il tridente. Panchina per Donnarumma che non sta rendendo come ci aspettavamo e ha perso anche il posto da titolare nell’attacco del Brescia.

E voi, che aspettate? Avete tempo fino alle 18.55 per schierare i vostri 11 di questa giornata.

