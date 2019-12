L’opinione – “Rebic? Se non gioca un motivo ci sarà”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista Fabio Sanfilippo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato di Ante Rebic, oggetto misterioso del marcato estivo del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Rebic? Difficile giudicarlo. Se non lo mettono in campo qualche ragione ci sarà, ma battezzarlo come inadatto al Milan mi sembra un po’ prematuro”. Intanto un obiettivo del Milan per il mercato di gennaio sfuma totalmente: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

