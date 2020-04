Leggende Milan, episodio 1: “Le prime volte di Ibrahimovic” (VIDEO)

VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic e le “prime volte” in rossonero: questione di numeri… uno! Lo svedese è il protagonista del primo episodio della rubrica “Rossoneri Icons” inagurato dal profilo ufficiale del club rossonero su Youtube.

Ibrahimovic è sempre protagonista sui social e non solo. Si parla molto del suo futuro: sarà ancora al Milan o no? Resterà in caso di progetto ‘interessante’? Noi abbiamo ipotizzato un 4-2-3-1 per la prossima stagione, con Luciano Spalletti in panchina >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android