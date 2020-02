Lecce, stiramento alla coscia per Falco: a rischio per il match contro il Milan

NEWS MILAN – Il fantasista del Lecce Filippo Falco ha riportato uno stiramento di primo grado al retto femorale della coscia sinistra. Per l’attaccante del club salentino dovrebbero esserci circa tre settimane di stop, che gli impedirebbero di essere presente il 9 marzo contro il Milan. Per il tecnico Fabio Liverani sarebbe un duro colpo, dal momento che il numero 10 è stato uno dei migliori in questa stagione dei giallorossi. Polemica, invece, sui social di Tomas Rincon contro Bennacer: continua a leggere>>

