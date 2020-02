ULTIME NEWS – Tocco di mano analogo a quello di Davide Calabria fischiato giovedì sera contro la Juventus oggi in Lecce-SPAL. Paolo Valeri, in questa occasione al Var, non ha segnalato nulla, lasciando correre sull’episodio.

Sull’episodio che ha deciso la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, ne ha parlato ieri Adriano Galliani: ecco le sue parole>>>

