La settimana di Milan TV: speciali e Milanello in vista di Milan-Sampdoria

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Anno nuovo e tante novità in arrivo sugli schermi di Milan TV, canale tematico rossonero. Il palinsesto settimanale a cavallo tra il 2019 e il 2020.

GLI SPECIALI DI MILAN TV – Le maglie del calcio, con il loro carico di storia e passione. Se vengono fatte a mano, c’è una cura particolare. Non perdetevi il nuovo Speciale su Milan TV. Così come, a partire da venerdì 3 gennaio, quello dedicato al Medical Director rossonero, Stefano Mazzoni.

A CASA DI… – Fabio Borini e sua moglie Erin hanno aperto le porte di casa al ‘Club Channel‘ rossonero e a Giorgia Palmas. Milan TV vi propone una chiacchierata simpatica e coinvolgente su tutto ciò che accade attorno al campo in una affiatata famiglia calcistica.

MILAN ADDICTED – Tre nuovi protagonisti delle interviste approfondite da parte di Milan TV a grandi tifosi rossoneri. Ecco a voi da questa settimana Gilberto Simoni, ciclista vincitore di due Giri d’Italia nel 2001 e nel 2003, ma anche Dominik Paris e Federica Brignone dal mondo dello sci.

UNA GIORNATA CON… – Cosa fanno durante il giorno le nostre atlete? Quando non sono in trasferta e quando non si allenano agli ordini di Maurizio Ganz? Lo racconta al ‘Club Channel‘ rossonero Deborah Salvatori Rinaldi, importante bomber della Prima Squadra Femminile.

MILANELLO DAILY – Nei giorni di inizio gennaio, dopo le feste natalizie e nel periodo di inizio anno, Milan TV torna a proporre per i propri abbonati le immagini degli allenamenti rossoneri in vista di Milan-Sampdoria nel giorno dell’Epifania. In diretta, domenica 5 gennaio da Milanello, la conferenza stampa di mister Stefano Pioli. Per le informazioni sui biglietti di Milan-Sampdoria, continua a leggere >>>

