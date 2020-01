La settimana di Milan TV: Inferno e Brescia-Milan di venerdì sera

NEWS MILAN – Milan TV, canale tematico rossonero, avrà un palinsesto settimanale più corto visto che Brescia-Milan si disputerà venerdì sera allo stadio ‘Rigamonti‘.

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo la prima gara di ritorno: oggi, lunedì 20 gennaio, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Umberto Zapelloni, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente la sfida fra rossoneri e friulani, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 21 gennaio.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra, Milan TV si collega in diretta da Milanello nella giornata di giovedì 23 gennaio per le ultime news e la conferenza stampa della vigilia di Brescia-Milan.

BRESCIA-MILAN LIVE – In occasione di Brescia-Milan di venerdì 24 gennaio alle ore 20:45, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 19:15, in diretta da studio e in costante collegamento con le postazioni live di Brescia.

Nel frattempo, però, si infiamma il calciomercato invernale del Diavolo. Dalla Spagna arrivano voci sul futuro di Krzysztof Piatek. Per le ultime sul ‘Pistolero‘ polacco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android