Kaladze: “Aver onorato questa maglia mi resterà sempre nel cuore”

ULTIME MILAN – Nove anni e mezzo. 284 presenze e 13 gol. Kakhaber Kaladze è stato uno dei rossoneri che raramente hanno conquistato le copertine, ma il cui contributo è stato fondamentale per le vittorie del Milan. Dei 120 anni milanisti Kaladze è stato un elemento importante, come dimostra il ricchissimo palmares: due Champions League, una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club. Non potevano mancare i suoi auguri, arrivati tramite Instagram, ora che è impegnato in politica nel suo paese, la Georgia. Ecco il suo messaggio e il post: “Aver onorato questa maglia gloriosa, mi rimarrà sempre nel cuore.Tanti Auguri vecchio cuore Rossonero! Non ti lasceremo mai”.

