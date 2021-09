Juventus-Milan, Ibrahimovic frena : “Stavolta non provo a fare Superman”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di Ibrahimovic del Milan. Difficile il suo recupero contro la Juventus

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, alla soglia dei quarant’anni, ha deciso di "ascoltare" il suo fisico. Lo svedese ha un'infiammazione al tendine di Achille alla gamba sinistra. «Questa volta ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman», ha detto Zlatan ieri pomeriggio in un hotel di Milano per un evento dedicato a "Mind The Gum", l'integratore sotto forma di chewing gum di cui Ibrahimovic è testimonial e socio.

Ad oggi comunque è complicato pensare che Ibrahimovic possa essere della partita: "Per la Juve vediamo, ho un piccolo problema al tendine, ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio riuscire a tenere per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso". Insomma, un Ibra diverso, che vuole vivere un'intera stagione da protagonista. Le notizie più importanti della giornata di ieri.