Juventus, Marchisio: “Bonucci al Milan? Ecco cosa pensammo noi compagni”

NEWS MILAN – Il passato di Leonardo Bonucci è noto a molti, nell’estate 2017 voltò le spalle alla Juventus e si trasferì al Milan. Avventura durata soltanto una stagione, poi tornò in bianconero. Claudio Marchisio, suo ex compagno all’epoca, ai microfoni di DAZN ha raccontato un retroscena su quel trasferimento tanto discusso e inaspettato.

Come vi siete comportati voi compagni della Juve quando Bonucci decise di andare al Milan? La risposta di Marchisio: “Pensammo che era un grande giocatore, un senatore della squadra, che ha scelto di fare un altro percorso. Poi subentra solo il rispetto della scelta che è del tutto personale. Vale per lui come per tutti i giocatori. Sono scelte personali che i calciatori prendono non solo per questioni sportive ma ci sono mille fattori che spingono a prendere una decisione: anche la famiglia e vari motivi personali ti possono spingere a cambiare”. Intanto ieri la Juventus è tornata a giocare in Champions League. Grosso tonfo contro il Lione, settima in Ligue 1, nell’andata degli ottavi di finale: continua a leggere >>>

