Iuliano: “Milan, Ibrahimovic sposta ancora gli equilibri”

NEWS MILAN – Sembra destinato a diventare un tormentone quello di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Tanti, tantissimi addetti ai lavori negli ultimi giorni stanno dando il loro punti di vista, commentando la vicenda. L’ultimo a farlo è stato Mark Iuliano attraverso ‘CalcioToday.it’. L’ex giocatore nato a Cosenza, ha giocato un anno insieme a Ibrahimovic ai tempi della Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “Se fossi il Milan lo prenderei subito, non me lo farei scappare. Lo svedese sposta gli equilibri anche a 38 anni perché fisicamente è un animale, i difensori avversari sono sempre in apprensione quando c’è lui. Ibra è uno che vuole sempre vincere e trasmette questo anche ai compagni”. Non solo il reparto offensivo per i rossoneri, anche la difesa va puntellata, per le ultime continua a leggere >>>

