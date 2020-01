Inzaghi: “Il mio futuro? Lo vedo solo a Benevento”

NEWS – Filippo Inzaghi, ex tecnico del Milan, attualmente sulla panchina del Benevento, nell’intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato del suo futuro, che dovrebbe essere ancora in Campania.

“Il mio futuro lo vedo solo a Benevento. Nel 2017 il ds Foggia mi ha chiamato, avevo molte proposte, ho scelto Bologna. E mi ha cercato pure sei mesi fa, benché le cose per me si fossero messe peggio. Qui mi hanno dimostrato stima quando mi volevano tutti, ma anche quando non mi voleva nessuno. E questo non lo dimenticherò”. Intanto sfuma un obiettivo di mercato del Milan, continua a leggere >>>

