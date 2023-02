Zola: “Il Milan ha vinto con giocatori del vivaio, può succedere anche in C”

Gianfranco Zola, vice presidente della Serie C, ha parlato di come può crescere la categoria portando ad esempio il Milan

L'attuale vice presidente della Serie C Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando di come può crescere la categoria. Tra gli esempi portati dall'ex calciatore c'è anche quello del Milan , che ha vinto tutto quello che poteva con giocatori del vivaio. Di seguito le sue parole.

Le parole di Gianfranco Zola sul Milan

"Milan, United, Barcellona, Real hanno vinto tutto con giocatori nati in casa, affiancati da campioni che li hanno fatti crescere. Perché non può essere così anche qui? Io penso alla C. Abbiamo tante idee. Dobbiamo conoscere bene la realtà, confrontarla con quelle straniere e proporre il progetto ai club. Che poi devono agire".