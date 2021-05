Zoff: “Forte e ricco: Donnarumma resti al Milan. Ma domani …”

Dino Zoff, ex portiere di Juventus e Nazionale Italiana, consiglia a Gigio Donnarumma di restare in rossonero. Almeno per il momento ...

Daniele Triolo

Dino Zoff, ex portiere di Juventus e Nazionale Italiana, ha rilasciato oggi un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni integrali.

Zoff sul possibile trasferimento di Gigio Donnarumma alla Juventus: "Non penso di fare la morale se dico che io, al suo posto, non mi creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. È giovane, ha qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Che altro serve?"

Zoff sulla voglia di Donnarumma di giocare in Champions League: "Sarebbe tutto più giustificato però di questa questione si discuteva anche quando il Milan era primo. Credo che molto dipenda da lui, i ragazzi devono anche prendersi le loro responsabilità. Ai miei tempi? Era diverso, non c'erano contratti a termine".

Zoff su come sarebbe confrontato Donnarumma con i migliori degli anni Settanta: "Il livello medio dei giocatori ora è molto più alto tecnicamente. Si fanno male più spesso, ma tecnicamente sono superiori. Invece mancano i picchi, i campioni di una volta. Se parliamo di Donnarumma, posso dire che ha il mondo aperto, può fare tutto. I miglioramenti dipendono da lui, ma la base per un grande avvenire c'è tutta".

Zoff su quanto complicato per Donnarumma parare in Juventus-Milan di domani: "In campo non ci sono pensieri. Quando comincia la partita, tutto si azzera. Eppure, i problemi fuori dal campo possono influenzare la preparazione: allenarsi con il buonumore fa sempre la differenza".

Zoff su quanto sarebbe strano non vedere la Juventus in Champions League: "Tanto, tantissimo. Ma io sono fiducioso, credo che la Juve arrivi tra le prime quattro. Ha più qualità nella rosa. Per questo credo che Juve-Milan sia decisiva soprattutto per il Milan".

Zoff sul concedere un'altra opportunità ad Andrea Pirlo: "Io credo che se Pirlo raggiungerà l'obiettivo verrà confermato. La Juve ha avuto tante criticità con i nuovi arrivi, anche perché dopo nove anni di vittorie le difficoltà aumentano. L'Inter, invece, uscendo dalle coppe, ha avuto la possibilità di giocarsi il campionato con tranquillità".

Zoff sull'arrivo di Donnarumma alla Juventus in caso di qualificazione in Champions League: "Donnarumma già adesso non è in una piccola squadra".