Zenga su Donnarumma: “Si fa scivolare tutto addosso, è un leader calmo”

L'ex portiere Walter Zenga ha commentato così la prestazione di Gianluigi Donnarumma contro il Belgio. Questo il suo pensiero

Uno dei momenti decisivi di Belgio-Italia è certamente la super parata di Gianluigi Donnarumma su Kevin De Bruyne. Un gesto tecnico fantastico commentato così dall'ex portiere Walter Zenga. Questo il suo pensiero rilasciato ai microfoni di 'Sky Sport': "In questa parata c'è una tecnica perfetta posizione delle gambe, il passo verso la palla, il braccio teso sul pallone. C'è una composizione tecnica perfetta. Donnarumma è un leader calmo, si fa scivolare tutto addosso e lo sta dimostrando in questi Europei. Non c'è bisogno che il portiere faccia diciotto parate, ne basta una in un momento importante".