Zenga: “Il Milan ha preso giovani di qualità, forse manca un centrale”

Walter Zenga ha commentato le mosse di mercato del Milan, sottolineando come alla rosa a disposizione di Pioli manchi un difensore centrale

Walter Zenga ha commentato le mosse di mercato del Milan, sottolineando come alla rosa a disposizione di Pioli manchi un difensore centrale. Questo il suo intervento a Sky Sport: "Il Milan ha dei ragazzi che sono cresciuti per la vittoria dello Scudetto e, sul mercato, hanno preso giovani di qualità come De Ketelaere e Adli. Forse forse gli manca un difensore centrale". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.