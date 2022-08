Zenga: “Milan, se fossi Pioli sarei contento. E su Inter, Juve e Roma…”

Walter Zenga , ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport anche di Milan . Si parte da Stefano Pioli . Se Zenga si trovasse nei panni del tecnico rossonero sarebbe contento perché: "Mi hanno preso giovani di qualità, ma anche di una certa esperienza: Adli, Pobega, soprattutto De Ketelaere , giocatore totale, l’ho visto giocare anche falso centravanti. E Origi può fare pure l’esterno, amplia le soluzioni: quello che serve per riconfermarsi in Italia, ma anche per fare un percorso più importante in Champions".

Tra i vari argomenti anche il confronto tra Onana e Maignan : "Onana? Reattivamente, elasticamente e anche scenograficamente forte, ma ha giocato poco negli ultimi due campionati, e in partite dominate, dove subiva pochissimo. Il paragone con Maignan non sta in piedi: il milanista era stato campione di Francia, Onana avrà il suo spazio, ma è un inserimento di prospettiva. L’Inter per me un titolare ce l’ha, è Handanovic. Inzaghi deve essere chiaro e decidere chi lo è dei due: punto. Non può alternarli: pensate al Napoli l’anno scorso, ci hanno rimesso tutti".

Infine, Zenga esprime un parere su Napoli e Roma, le possibili outsider: "Napoli? Ha perso Insigne, Mertens e Koulibaly: non poco. Ma guardate che Kim e Ostigard sono due bei martelli e Kvaratskhelia non è per niente male. Però, mi chiedo: perché Kepa e non Meret? Lo chiederò a Luciano. Se a Mourinho prendono anche Wijnaldum e Belotti, la Roma diventa una corazzata. Scudetto? Meglio non esagerare, ma non vedrei grossi punti deboli e tante variabili. E a Dybala serviva questo: una squadra che lo volesse per metterlo al centro di un progetto, non per completare la rosa. Solo una cosa: non se tutti questi movimenti di mercato comporteranno per forza un’uscita. E se fosse Zaniolo a lasciare la Roma? Non credo - dice Zenga -: perderebbero un potenziale crac, anche se non per forza altre soluzioni di gioco. Ma non è vero che lui, Pellegrini, Dybala e Abraham non possono giocare insieme: vi ricordate come giocata l’Inter di Mourinho che vinse il Triplete, no?". Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>