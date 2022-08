Zenga: “Maignan è fantastico. Scudetto? Dico Milan, Roma e Inter”

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, ha parlato di Mike Maignan e della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni: "Maignan è stato fantastico per capacità di adattamento e continuità nelle prestazioni”. Tre squadre che possono competere per il titolo? Il Milan perché è campione uscente, è forte, compatto e ha un bel gruppo; la Roma per la campagna acquisti, perché ha preso Matic, Wijnaldum, Dybala, probabilmente Belotti e, tra l’altro, praticamente a zero; l’Inter perché sono interista". Centrocampo, il Milan segue una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>