Zenga: “Sarà la festa di Milano, tornata ad avere due squadre competitive”

L'ex calciatore e allenatore Walter Zenga ha parlato della lotta scudetto in Serie A tra Milan e Inter. Sarà la festa di Milano

L'ex calciatore e allenatore Walter Zenga ha parlato della lotta scudetto in Serie A tra Milan e Inter. Sarà la festa di Milano, tornata ad avere due squadre competitive. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Sarà la festa di Milano: la città è tornata ad avere due squadre competitive. L'Inter ha vinto due trofei e si gioca lo Scudetto. Il Milan ha fatto un campionato straordinario, secondo all'andata e primo al ritorno. Ha confermato continuità e crescita e in Champions ha beccato un girone proibitivo. Il prossimo anno hanno la prospettiva di fare uno step in più anche in Europa". Segui con noi il live testuale di Sassuolo-Milan