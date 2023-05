Milan, Zazzaroni: “16 punti in meno. Pioli deve fare autocritica”

"Ho visto un’altra partita con un altro televisore. Una squadra così vuota non l’ho vista. I bianconeri ci hanno messo impegno ed hanno avuto occasioni da gol ma il problema è che non c’è nessuno che la butta dentro. Per quanto riguarda il Milan tutto quello che volete ma ha 16 punti in meno rispetto allo scorso anno. Non può essere giustificato solo da De Ketelaere e Origi, l’autocritica la deve fare anche Pioli. Una visione veramente incredibile. Il Milan ha due punti in meno della Juventus sul campo eppure ha tutte le giustificazioni. La Juventus ha giocato con i ragazzini, due cadaveri e mezzo in campo e senza società tanto che se Allegri si gira non vede nessuno". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic e Leao: indizio social?