Zazzaroni: “Ecco perché Milan e Inter hanno perso Dybala”

Ivan Zazzaroni ha rilasciato una lunga dichiarazione in merito all'occasione persa da Milan ed Inter per Paulo Dybala, passato poi alla Roma. Queste le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport: "All'Inter non c'era una esigenza tecnica, soprattutto dopo il ritorno di Lukaku. Marotta ha provato a fare questa operazione, ma più nelle intenzioni. Il Napoli si è avvicinato negli ultimi tempi, il Milan non è mai sembrato convinto. Chi ha fatto la differenza su Dybala è stato Mourinho, soprattutto negli ultimi 3-4 giorni. Ora è molto meno frustrato, anche se gli manca ancora qualcosina a centrocampo".