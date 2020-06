Zambrotta: “Milan, zero serenità e solo incognite. Guarda invece l’Inter …”

MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus e Milan, rivali venerdì sera in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino, ha parlato, in esclusiva per ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, del momento che vive attualmente il club rossonero. Queste le dichiarazioni a tal proposito di Zambrotta:

“Negli ultimi anni il Milan ha avuto tanti aspetti da mettere a posto: la parte di gestione sportiva, la parte dei giocatori. Anni difficili. Ad oggi c’è ancora l’incognita di chi verrà: se Paolo Maldini rimarrà, se ci sarà un cambio di dirigenza … Tutto ciò non dà serenità ai calciatori e all’ambiente. Bisogna guardare l’Inter con Suning, Giuseppe Marotta ed Antonio Conte: ha avuto grandi benefici dalla stabilizzazione della società”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI ZAMBROTTA >>>