Zambrotta esalta Theo Hernandez: “Mi piace molto la sua personalità”

MILAN NEWS – In vista del match di venerdì tra Juventus e Milan, l’ex terzino di entrambe le squadre Gianluca Zambrotta ha parlato a Tuttosport. L’ex rossonero ha parlato in particolare anche di Theo Hernandez, laterale mancino del Milan: “Mi piace molto anche per la sua personalità. In quel ruolo ha spinta, è molto offensivo, tecnicamente valido. Si è subito visto il suo supporto che ha dato al Milan”.

