Zaccheroni: “Rafael Leao? Ha qualità, ma non è un centravanti”

NEWS MILAN – – Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero che ha vissuto una stagione con alti e bassi.

“Ha qualità molto importanti, che spaccano una partita. E’ un istintivo, non legge le situazioni, dunque non può fare il centravanti – dice Zaccheroni – . Bisogna sfruttare le sue doti di corsa e tecnica. A sinistra nel 4-2-3-1 può esplodere. E poi, se vuoi ricostruire devi puntare primo di tutto sui talenti come il portoghese”. Intanto ecco il piano per il post Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android