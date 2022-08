Zaccheroni: “Milan ad inizio ciclo. Ma con consapevolezze maggiori”

Alberto Zaccheroni , allenatore del Milan dello Scudetto 1999 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Milan che sta nascendo: «Come dice giustamente Stefano Pioli questo è un gruppo, per età, a inizio ciclo. Ma allo stesso tempo è una squadra che ha già vinto e che con un anno in più di esperienza potrà avere consapevolezze maggiori. Penso ai ragazzi: Pierre Kalulu crescerà, anche se ha già fatto divinamente bene, così come i big Fikayo Tomori, Theo Hernández, Sandro Tonali, Ismaël Bennacer, lo stesso Rafael Leão. Sono tutti in rampa di lancio».