Zaccheroni: “Analogie tra il mio Milan del 1999 e questo? Solo una” | News

Milan, Zaccheroni ricorda la sua squadra del 1999

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan dello Scudetto nel 1999, ha rilasciato un’intervista a ‘ilgiornale.it‘ (LEGGILA PER INTERO QUI). Ecco cosa ha detto Zaccheroni sulle analogie tra questo Milan di Stefano Pioli e quello da lui allenato, che vinse il tricolore a fine stagione.

“L’unica analogia che vedo è relativa al fatto che il Milan non era vista come la favorita per il titolo. Il mio Milan, però, era pieno di qualità ma con giocatori da motivare in quanto già sazi di vittorie. Qui invece è il contrario: ci sono giocatori giovani, molto motivati che hanno l’occasione della vita. La qualità rispetto alla mia squadra è inferiore ma questo dà la portata del grande lavoro che stanno facendo i rossoneri. Ci sono due-tre giocatori esperti e tutti giovani che stanno facendo bene”.

"Io nel 98-99 fui bravo a capire i giocatori, a entrare nella loro testa. Ma il grande merito resta dei giocatori di qualità che avevo. Senza di loro nessun allenatore può vincere qualcosa di importante. Il mister deve avere il compito di capire il materiale tecnico e umano che ha a disposizione e metterlo nelle condizioni di rendere al meglio per la squadra", ha concluso Zaccheroni.