Zaccheroni: “Abbiati? In allenamento lo schieravo attaccante”

ULTIME NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato in diretta Instagram con Carlo Pellegatti. Ecco il retroscena su Christian Abbiati: “Era molto giovane, non aveva esperienza. Adriano Galliani è venuto da me, mi chiese se avevo bisogno del terzo portiere. Noi avevamo Lehmann e Rossi. Io gli dissi che mi serviva un terzo portiere. Lui mi rispose che il Monza aveva Abbiati e non lo utilizzavano. Io non lo conoscevo, non stava giocando nel Monza. Christian arrivò, in allenamento non potendolo schierare in porta lo schieravo centravanti. Gli dicevo che se non avrebbe sfondato come portiere avrebbe potuto giocare come attaccante in Serie C. Lui si è fatto trovare pronto nel momento giusto. Non lo puoi paragonare ad altri grandi portieri perché ha un modo suo di interpretare il ruolo, gioca coi piedi fuori dalla linea, anticipa gli avversari. Lui a noi ha dato veramente tanto”. Intanto c’è stata una bella chiacchierata anche tra Nocerino e Mauro Suma: ecco gli argomenti trattati, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓