Zaccardo: “Kessie? Il Milan non parteciperà ad aste, ma vuole trattenerlo”

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato della spinosa questione rinnovo di Franck Kessie. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Bisogna essere dentro per capire queste cose. È un giocatore importante, avrà richieste, il Milan farà il massimo per trattenerlo, ma non vorrà partecipare ad aste. Il Milan sta dimostrando di tornare grande. Da simpatizzante rossonero, spero che rimanga al Milan, ma saranno decisive le valutazioni di giocatore, procuratore e società. Potrebbe esserci il rischio di perdere un altro giocatore a parametro zero". Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino