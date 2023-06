Voller: “Senza le rotazioni di Flick non avremmo visto questo Thiaw”

Rudi Voller, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difensore della Germania e del Milan Malick Thiaw

Rudi Voller , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione mostrata dal difensore del Milan Malick Thiaw nel match tra Polonia e Germania . Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'MilanPress'.

Le parole di Rudi Voller su Malick Thiaw

"Tutti ora chiedono che gli stessi 11 dovrebbero giocare, ma poi non avremmo visto il meraviglioso giocatore Malick Thiaw, che è stata la grande scoperta contro la Polonia. Robert Gosens ed io lo conoscevamo già, perché lo seguo il campionato italiano, e anche lì Malick ha fatto molto bene. Un giocatore come lui deve approfittare degli esperimenti di Hansi Flick".