Vogel: “Sognavo di giocare nel Milan ed è successo davvero”

L'ex centrocampista del Milan, Johann Vogel, ha speso parole dolci per il suo ex club: "Indossare quella maglia è un sogno che si è avverato"

Johann Vogel , ex centrocampista del Milan , ha parlato della sua esperienza in rossonero in un'intervista al Corriere del Ticino. L'attuale tecnico della Svizzera Under 19 ha indossato la maglia del Diavolo nella stagione 2005-2006, collezionando 14 presenze. In carriera, Vogel ha dato il meglio di sé con il Grasshoppers (dal 1992 al 1999, 133 presenze e 13 gol) e con il PSV (dal 1999 al 2005, 169 presenze e 7 gol).

Vogel parla poi del suo attuale mestiere, ossia l'allenatore, svelando di non avere un piano preciso per il futuro: "Da allenatore non ho ancora un obiettivo chiaro. Sento che prima o poi arriverà un'occasione ma non so tra quanto tempo".