Vlahovic, il consiglio di Jovetic: “Resta alla Fiorentina, altrove giocheresti meno”

Ecco il consiglio di Stefano Jovetic, ex calciatore della Fiorentina, a Dusan Vlahovic. Niente top club il prossimo anno: ecco perché

Stefan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato delle qualità di Dusan Vlahovic, calciatore che piace al Milan. Ecco, infine, il suo consiglio. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Mi rivedo in Dusan: ha fatto benissimo con la Fiorentina e si parla di un interessamento della Juventus. Ci sono passato anche io, qualche anno fa, ma la tentazione di trasferirmi direttamente da Firenze a Torino non l'ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina".