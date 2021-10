Viviani: “Il Milan è riuscito a ripartire. La strada è quella giusta”

Fabio Viviani, ex giocatore del Milan, intervenuto sul canale Twitch del club rossonero, ha parlato della squadra di Pioli

Fabio Viviani, ex giocatore rossonero, è intervenuto sul canale Twitch del Milan. Viviani ha parlato della squadra di Stefano Pioli: "Fino a poco tempo fa le squadre non avevano tempo da perdere. La grande forza del Milan, forse anche data dai problemi economici, arriva perché i rossoneri sono riusciti a partire da una pagina zero. E il lockdown è stata una grande opportunità per il Milan, che ora si guarda attorno e cerca i giovani. Io credo che la strada sia quella giusta, anche perché all'esterno fanno così da secoli. Il Milan ha tracciato una strada importante, da innovatore, come aveva fatto negli anni '80".