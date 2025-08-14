Visnadi: “La prima ambizione del Milan è vincere lo scudetto del bilancio”

Pesante dichiarazione di Gianni Visnadi ai microfoni di Radio Sportiva. Il suo pensiero rispetto alle manovre del Milan sul calciomercato
Gianni Visnadi ha espresso il suo parere riguardo alle manovre del Milan sul calciomercato. Molto esplicita la critica rivolta alla politica economica della proprietà e, di conseguenza, all'operato della dirigenza. Ecco che cosa ha detto intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva.
Visnadi: "Il Milan ha già messo i conti a posto"
Venendo interrogato su Athekame - terzino destro dello Young Boys prossimo allo sbarco a Milano - Visnadi ha detto: "Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso. L'unica consolazione è che quest'anno hanno speso la metà rispetto a quanto speso un anno fa per prendere Emerson Royal. Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c'era concorrenza internazionale".