Visnadi: “La prima ambizione del Milan è vincere lo scudetto del bilancio”

Gianni Visnadi ha espresso il suo parere riguardo alle manovre del Milan sul calciomercato . Molto esplicita la critica rivolta alla politica economica della proprietà e, di conseguenza, all'operato della dirigenza. Ecco che cosa ha detto intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva.

Visnadi: "Il Milan ha già messo i conti a posto"

Venendo interrogato su Athekame - terzino destro dello Young Boys prossimo allo sbarco a Milano - Visnadi ha detto: "Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso. L'unica consolazione è che quest'anno hanno speso la metà rispetto a quanto speso un anno fa per prendere Emerson Royal. Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c'era concorrenza internazionale".