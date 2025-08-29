Pianeta Milan
INTERVISTE

Viscidi: “Abbiamo l’obbligo di conoscere tutti i giocatori giovani d’Italia”

Secondo quanto riporta TMW Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili, ha parlato a un convegno dei giovani calciatori italiani
Redazione PM

Maurizio Viscidi - coordinatore delle nazionali giovanili - è intervenuto all’Arena Civica durante un convegno dal titolo 'Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili'. Si riportano di seguito le sue dichiarazioni, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Viscidi sulle nazionali giovanili italiane

—  

"Abbiamo un record, siamo in cinque competizioni alle fase finali con le nostre nazionali giovanili. Impattano molto nella lega e nei campionati perché la FIFA e la UEFA hanno cambiato diverse cose dal punto di vista del regolamento. Le normative impattano sui vari calendari con una sovrapposizione di date. L’under 17 ad esempio con il mondiale occuperebbe due partite del campionato di categoria. Per quanto riguarda l’Under 20 invece l’impatto è sovrapposizione sarebbe leggermente maggiore. C’è anche l’attività dell’Under 14. Stiamo cercando di unire le componenti dei centri federali chiamando tutti i giocatori, speriamo nel primo anno di chiamarne 2500, l’ideale sarebbe 3000".

"Vogliamo fare un allenamento estremamente tecnico per fare una mappatura dei giocatori. Ci siamo e mi sono stancato di vedere un allenamento under 14 in cui provano i corner. Abbiamo l’obbligo di conoscere tutti i giocatori giovani del territorio, vogliamo che i ragazzi vivano un senso di appartenenza al paese calcistico facendo gli allenamenti con i tecnici federali. Vogliamo coinvolgere tutti i giovani favorendo anche l’integrazione”.

