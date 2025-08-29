Viscidi: “Abbiamo l’obbligo di conoscere tutti i giocatori giovani d’Italia”

Le parole di Viscidi sulle nazionali giovanili italiane

"Abbiamo un record, siamo in cinque competizioni alle fase finali con le nostre nazionali giovanili. Impattano molto nella lega e nei campionati perché la FIFA e la UEFA hanno cambiato diverse cose dal punto di vista del regolamento. Le normative impattano sui vari calendari con una sovrapposizione di date. L’under 17 ad esempio con il mondiale occuperebbe due partite del campionato di categoria. Per quanto riguarda l’Under 20 invece l’impatto è sovrapposizione sarebbe leggermente maggiore. C’è anche l’attività dell’Under 14. Stiamo cercando di unire le componenti dei centri federali chiamando tutti i giocatori, speriamo nel primo anno di chiamarne 2500, l’ideale sarebbe 3000".