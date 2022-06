Morabito: “Noa Lang ha grandissime possibilità di arrivare al Milan”

Noa Lang del Club Brugge è uno dei profili che piace al Milan per la trequarti. A parlare dell'olandese è il procuratore Vincenzo Morabito

Noa Lang è uno dei profili seguiti dal Milan per la trequarti. Il giovane olandese piace da tempo e ora, con il passaggio delle quote di maggioranza della società a RedBird, potrebbe arrivare l'affondo decisivo sul calciomercato. Almeno questo è il pensiero del procuratore Vincenzo Morabito, intervenuto alla TV di 'Calciomercato.it' su Twitch. Di seguito le sue dichiarazioni: "Noa Lang ha grandissime possibilità di arrivare al Milan. È un giocatore che piace, ora c'è stato un rallentamento per il cambio di proprietà, ma appena si sistema tutto, probabilmente, il Milan farà il passo decisivo". Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>