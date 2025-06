Vieri: “Se vanno via Theo e Maignan, magari Leao vorrebbe andare via”

Sul palco della Milano Football Week ha parlato anche l'ex attaccante, per un breve periodo in rossonero (2005-2006), Christian Vieri. Queste le parole dell'ex giocatore.

Che Milan trova Allegri? “Siamo in pieno mercato. Ho letto che forse Theo va via. Reijnders era uno dei più forti. Theo lo metto tra i primi tre al mondo quando sta bene. Maignan si dice voglia andare al Chelsea, che è tra i primi cinque al mondo. Se vanno via loro, devi prendere gente forte quanto loro. Poi se vanno via Theo e Maignan, anche Leao magari vorrebbe andare via. Quindi nel Milan Tare e Allegri hanno una bella rottura da sistemare”.