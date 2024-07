Vieri: “Il Milan? Lotterà per lo Scudetto, ma vediamo chi prenderanno”

"Quanto è importante partire forte nella nuova Serie A? Ora vanno giustamente tutti in vacanza, si riposano, poi iniziano i ritiri e li c'è da macinare chilometri su chilometri per preparare al meglio un grande campionato. Non solo quelli della Nazionale, tutti quanti i giocatori faranno una buona preparazione. Ci saranno un sacco di partite oltre al campionato, Coppa Italia, Nazionali, le coppe europee, si giocherà ogni tre giorni. C'è il Napoli di Conte che ha una partita alla settimana. Il Napoli tornerà alla grande e farà un grande campionato, Conte è uno dei migliori al mondo. Poi c'è sempre la Juventus, il Milan, le solite squadre dai... Vediamo i rossoneri chi prenderanno in attacco, anche loro lotteranno per lo scudetto". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Interesse per Morata: ecco la risposta dell'attaccante >>>