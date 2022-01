Vieri: “L’Inter gioca con la sigaretta in bocca, non ce n’è per nessuno”

Christian Vieri ha parlato dello strapotere dell'Inter contro la Lazio. I nerazzurri sono i principali rivali del Milan nella lotta scudetto

Ormai sembra opinione comune che lo scudetto sia una lotta a due tra Inter e Milan. Secondo Christian Vieri, però, i nerazzurri sono talmente forti che possono giocare con la sigaretta in bocca. Queste le dichiarazioni nel suo intervento all'interno della 'Bobo TV': "L'Inter gioca con la sigaretta in bocca, non c'è partita con nessuno. Si scaldano a fine primo tempo Dzeko, Correa, Vidal, Dimarco: e così vinci le partite. E non gli fai gol, dietro sono delle iene... ieri non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse far gol, poi hanno fatto un errore. Troppa differenza... Migliore in campo Alexis".