Vieri: “Ibra vecchio? La palla giusta la butta dentro con regolarità”

Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Invecchiato come tutti i 40enni, ma è ancora una sentenza"

Christian Vieri, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan (seppure per un breve periodo nella stagione 2005-2006), ha parlato, ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, di Zlatan Ibrahimović.