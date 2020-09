Verso Milan-Bologna, Di Vaio: “Affrontiamo un top team, partita difficile”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Di Vaio, responsabile scouting del Bologna, ha parlato così del match di lunedì sera contro il Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ci aspetta una partita difficile, l’avversario è un top team come peraltro abbiamo visto poco tempo fa a Milano sul finire dello scorso campionato. L’altra sera in coppa il Milan si è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell’autostima, ma noi giocheremo a viso aperto provando a mettere in campo le nostre doti. Dopo la scorsa annata ci aspettiamo molto dai nostri ragazzi giovani, che sono tutti in orbita Nazionale nei loro Paesi: insieme all’allenatore cresceranno ancora, confidiamo che possano fare una stagione importante”.

ANCHE MIHAJLOVIC HA DETTO LA SUA SUL MATCH >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>