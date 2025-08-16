Pianeta Milan
Verso Milan-Bari, Caserta: “Ce la giochiamo dappertutto”

Fabio Caserta, allenatore del Bari
Su Gazzetta.it si trova un interessante intervista a Fabio Caserta, allenatore del Bari. Ecco le sue parole anche rispetto al Milan
Domani alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari, trentaduesimi di Coppa Italia. Si tratta di un secondo esordio per Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. A livello di partite ufficiali, anche Fabio Caserta - nuovo tecnico dei biancorossi - farà il suo esordio. Su Gazzetta.it si trova un'intervista interessante all'allenatore, che si è raccontato a 360 gradi. Di seguito, si riportano alcuni estratti.

Caserta: "Ogni giorno mi sveglio desiderando la A"

L'incipit dell'intervista è di grande impatto: "Ce la giochiamo dappertutto" - ha detto Caserta. Un avvertimento al Milan, che incontrerà domani nel primo turno di Coppa Italia.

L'ambizione è sicuramente una sua peculiarità: "Ogni giorno mi sveglio desiderando la Serie A. Ora ho un solo obiettivo: un grande campionato con il mio Bari. Vorrei arrivarci prima possibile. Anche se da allenatore è senza dubbio più difficile. La differenza si fa nella gestione delle risorse umane".

A livello tecnico manca ancora qualcosa, eppure: "Siamo in costruzione. Sappiamo di non essere completi. Ma non mi preoccupa, tante squadre ora sono incomplete. Mi importa far capire ai ragazzi ciò che voglio".

