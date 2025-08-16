Verso Milan-Bari, Allegri: “Importante fare una buona fase offensiva”

Ecco cosa ha detto rispetto alla fase offensiva: "Io non sono molto amante dei numeri: 4, 3, 5. L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva, con la tecnica che i giocatori molto bravi che ha il Milan".
E sulla fase difensiva: "Bisogna poi concentrarsi soprattutto una fase difensiva. Io credo che quella fase come squadra, non solo di difensori e ci stiamo lavorando e va migliorata perché comunque dai numeri del campionato, da lì non si scappa. Se prendi un tot di gol arrivi in una posizione, se ne prendi tanti altri arrivi in un'altra posizione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA