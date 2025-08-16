Pianeta Milan
Verso Milan-Bari, Allegri: “Importante fare una buona fase offensiva”

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Bari ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole rispetto a fase offensiva e difensiva
Mancano meno di 24 ore a Milan-Bari, trentaduesimi di Coppa Italia. Si tratta dell'esordio ufficiale degli uomini di Allegri nella stagione 2025/26. C'è grande attesa per la sfida, come testimoniano i circa 60mila tifosi che popoleranno le tribune di San Siro domani dalle 21.15, orario di inizio del match. Anche gli appassionati di calcio sono molto curiosi di vedere come si presenterà la squadra del tecnico livornese. Le scelte sul calciomercato e le prime dichiarazioni sembravano andare nella direzione del 4-3-3. Ora, invece, il Milan sembra più orientato a schierarsi con una difesa a 3, che in fase di non possesso può diventare a 5. In merito, Allegri ha detto qualcosina all'interno dell'intervista rilasciata oggi a Milan TV, il canale tematico del club.

L'allenatore non si è riferito esplicitamente a un modulo o a uno schieramento particolare. Le sue indicazioni sono state di carattere generale e riguardano alcuni aspetti a cui tiene moltissimo.

Ecco cosa ha detto rispetto alla fase offensiva: "Io non sono molto amante dei numeri: 4, 3, 5. L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva, con la tecnica che i giocatori molto bravi che ha il Milan".

E sulla fase difensiva: "Bisogna poi concentrarsi soprattutto una fase difensiva. Io credo che quella fase come squadra, non solo di difensori e ci stiamo lavorando e va migliorata perché comunque dai numeri del campionato, da lì non si scappa. Se prendi un tot di gol arrivi in una posizione, se ne prendi tanti altri arrivi in un'altra posizione".

