Verso Lazio-Inter, Conte: “Sfida Scudetto? No, siamo due outsiders”

NEWS INTER – Antonio Conte in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Inter, ha presentato la sfida Scudetto dell’Olimpico. Ecco le sue principali dichiarazioni, dopo una settimana controversa tra vittoria in rimonta nel derby contro il Milan e la sconfitta casalinga nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

Sulla sfida dell’Olimpico contro una Lazio super in forma: “Partita Scudetto? No, è una partita tra due outsiders del campionato italiano. Questa è la definizione miglioreÈ una partita ad alto indice di difficoltà. Stiamo parlando di una realtà consolidata del campionato italiano: l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e poi la Supercoppa. Si stanno imponendo a livello di trofei e sono cresciuti mantenendo i più forti e aggiungendo. Non ultimo c’è l’ottimo lavoro di Inzaghi, che è da tanti anni alla guida: c’è stato uno sviluppo del suo lavoro”.

Sulle differenze tra derby e Napoli: “Il derby e il Napoli sono due partite diverse: col Milan si è giocato a tutto campo e a viso aperto, una partita spettacolare. Col Napoli è stata una partita con una squadra che ha attuato una strategia difensiva ottenendo un buon risultato. Le partite per essere spettacolari bisogna essere in due. Col Napoli abbiamo creato, poi le nostre decisioni non sono state ottimali: abbiamo analizzato entrambe le gare, pro e contro. Ora è un’altra partita contro una Lazio molto forte. E’ una squadra più avanti nei lavori rispetto a noi. Costruiscono anno per anno una squadra sempre più forte”.

Sul futuro di Lautaro Martinez e le voci di calciomercato, Conte ha riposto così: “Lautaro è giovane ma ha la testa sulle spalle. Sa che le voci di mercato contano pochissimo. L’Inter si presta molto alle voci di mercato a differenza di altre società che sono molto molto più abbottonate“.

Sul rientro di Samir Handanovic: “Quanto ad Handanovic, bisogna chiedere al medico sociale. Quanto agli infortuni, in generale, siamo a sei o sette infortuni traumatici, comprese fratture ossee. Il mio augurio è avere tutti a disposizione. Le partite da giocare sono tante!”.

Sulla possibilità di un "challenge" con il "VAR a chiamata": "Non mi piace. Abbiamo già tanti pensieri durante la partita. Vedendo la partita in video, gli arbitri hanno tutta la possibilità di prendere decisioni".

