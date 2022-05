Milan, Di Gennaro: “Verona delicata, c’è una storia dietro a questa partita”

Antonio Di Gennaro ha avvisato il Milan in vista della partita di Serie A contro il Verona. Un avversario che non porta con sé ottimi ricordi

Antonio Di Gennaro ha avvisato il Milan in vista della partita di Serie A contro il Verona. Un avversario che, storicamente, non porta con sé ottimi ricordi. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Quanto è delicata Verona per il Milan? "Tanto, anche per la storia dietro a questa partita, se ne parlava già quando ci giocavo io. Tudor sta portando avanti quanto iniziato da Juric negli scorsi anni, con un gioco anche esteticamente valido, i rossoneri però hanno grande spirito e metà stadio: è davvero da tripla. I rossoneri però hanno 20-30% di vantaggio". Milan, le top news di oggi: RedBird in vantaggio, sogno Joao Felix.