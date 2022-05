Verona-Milan, Caprari: “Andremo in campo per vincere” | Serie A News

Gianluca Caprari, a pochi giorni da Verona-Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sulla partita e non solo

Sulla Fatal Verona per il Milan: “Sì, non ne abbiamo parlato ma ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere”.