Verona-Milan 0-2, Piccinini: “C’è molto lavoro di Pioli” | Serie A News

Verona-Milan 0-2: l’analisi di Piccinini sul match

Sandro Piccinini, giornalista sportivo, ha parlato a ‘Sky Calcio Club‘ di Verona-Milan 0-2 dello stadio ‘Bentegodi‘, dando i giusti meriti al tecnico rossonero Stefano Pioli per i risultati della squadra meneghina in questa stagione.

“Il Milan non ha una rosa fantascientifica. C’è molto lavoro di Pioli. Quando una squadra cambia tanto e mantiene lo stesso gioco, il peso dell’allenatore è tanto”, ha detto Piccinini su Pioli.

“La squadra sta sempre andando oltre le aspettative della società. Il Milan ora non può rallentare, deve tenere le distanze dalle squadre che sono dietro”, ha concluso. Intanto, Maldini è a caccia di un doppio colpo in attacco per il Milan del futuro >>>