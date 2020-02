Venerato: “Milan svalutato, Elliott lo venderà quando lo riterrà opportuno”

ULTIME NEWS MILAN – Ciro Venerato, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato della strategia di Elliott sulla vendita del Milan nei prossimi anni. Ecco le sue dichiarazioni: “Elliott è un fondo e per sua natura non terrà un club per troppi anni, darà via il Milan quando lo riterrà opportuno, ora è svalutato, magari se in un paio d’anni riuscirà a tornare in Champions League”. Intanto ecco la sua opinione anche sulle parole di Paolo Maldini su Ralf Rangnick, continua a leggere >>>

