Milan, Vasquez: “Sono innamorato dell’Italia, volevo tornare”

Dopo la trattativa lampo che lo ha fatto arrivare in Italia, il nuovo estremo difensore del Milan Devis Vasquez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV in seguito alla firma ufficiale sul contratto .

È interessante notare come il calciatore avesse già calcato i campi italiani, in quanto ha partecipato al Torneo di Viareggio alcuni fa. Proprio in merito a questa questione è intervenuto ai microfoni di Milan TV , confermando di essersi innamorato dell'Italia e di essersi ripromesso di tornarci prima o poi. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Devis Vasquez sull'Italia

"Mi sono innamorato dell'Italia tant'è che ci sono torno dopo il torneo. Ho imparato l'italiano bene ho iniziato ad imparare l'italiano ascoltando la musica, cercando su internet e senza nessun insegnante. Da quel momento, da quando sono tornato dall'Italia, in Colombia mi sono posto come sogno di tornare di nuovo in Italia ed eccoci qua". Le prime parole di Vasquez in rossonero