Milan, Vasquez: “Sono aggressivo in campo, ma sono una persona buona”

Nel corso della lunga intervista rilasciata, il portiere del Milan Devis Vasquez ha parlato del suo atteggiamento in campo

Dopo la trattativa lampo che lo ha fatto arrivare in Italia, il nuovo estremo difensore del Milan Devis Vasquez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV in seguito alla firma ufficiale sul contratto .

Una delle tematiche più importanti, soprattutto per come si sta evolvendo il gioco del calcio, è quella del carattere- E proprio a questo proposito si è espresso il portiere colombiano, che ha dichiarato di essere aggressivo, pur essendo una persona buona. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Devis Vasquez sul suo atteggiamento in campo

"Sono molto aggressivo in campo, molto concentrato come dovrebbe essere un portiere, concentrato, attento, leader e anche aiutare i miei compagni di squadra che è la cosa più importante. Ovviamente siamo tutti una squadra e facciamo tutti la stessa cosa. Quando ho più confidenza con le persone sono più rilassato, ma all'inizio sono un po' distante anche se mi considero una persona molto buona". Le prime parole di Vasquez in rossonero