Van der Vaart: “Ibrahimovic? Voleva diventare re, ma non era così bravo”

NEWS MILAN – Rafael van der Vaart, classe 1983, ex centrocampista olandese, è stato compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, attuale centravanti del Milan, nelle fila dell’Ajax per tre anni, dal 2001 al 2004. In un’intervista rilasciata al portale ‘championat.com‘, van der Vaart ha ricordato il difficile rapporto con l’attaccante svedese … “Ibrahimovic? Oh sì … Il mio grande amico (ride, n.d.r). Il suo trasferimento all’Ajax ha fatto molta notizia. Pensava che sarebbe diventato re, anche se non era così bravo”.

Van der Vaart ha poi proseguito: "Sai, ci sono dettagli che ti fanno capire se andrai d'accordo o meno con le persone. E lui semplicemente non era quel tipo di persona con cui potevo andare d'accordo. Ho giocato contro la Svezia e lui mi ha rotto la caviglia e poi ha riso. Era chiaro che uno dei due doveva lasciare l'Ajax. Poi è andato alla Juventus. In ogni caso guardando indietro alla sua carriera, è uno dei migliori attaccanti ed è molto professionale e rispettoso. Anche se non siamo migliori amici".

